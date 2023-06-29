Мотоцикл BMW, який знаходився у міжнародному розшуку, знайшовся у Харкові

Харківські патрульні виявили мотоцикл, який перебуває у міжнародному розшуку.

За інформацією копів, сьогодні вдень, на стаціонарному посту, патрульні зупинили водія мотоцикла BMW. Під час перевірки документів поліцейські встановили, що що свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу має ознаки підробки. Дані про цей мотоцикл були відсутні в облікових записах. Також, перевіривши наявні бази даних, стало відомо, що мотоцикл знаходиться у міжнародному розшуку.

На місце інспектори викликали слідчо-оперативну групу.