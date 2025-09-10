Москва випробовує межі можливого: Зеленський про російські дрони на території Польщі

Уночі 10 вересня щонайменше вісім російських БпЛА вийшли за межі державного кордону України у напрямку Республіки Польща. За даними Оперативного командування Збройних сил Польщі, військові збили всі дрони, які сьогодні вночі перетнули повітряний простір країни.

Президент України Володимир Зеленський назвав це ескалаційним кроком РФ.

За словами Зеленського, Москва завжди випробовує межі можливого і у разі відсутності реакції залишається на новому рівні ескалації.

“Сьогодні був ще один ескалаційний крок – російсько-іранські “шахеди” діяли в повітряному просторі Польщі, в повітряному просторі НАТО. Не один “шахед”, що можна було б назвати випадковістю, а щонайменше 8 ударних дронів, які були націлені в напрямку Польщі”, – написав Зеленський.

Президент України зазначив, що цей прецедент є вкрай небезпечним для Європи.

“Чи будуть наступні кроки, повністю залежить від скоординованості та сили дій у відповідь. Росіяни повинні відчути наслідки. Росія повинна відчути, що війну не можна розширювати і доведеться закінчувати”, – підкреслив Зеленський.

Після масованої атаки на Україну рятувальники зараз працюють у Волочиську на Хмельниччині, де російська ракета влучила по швейному цеху. Станом на зараз відомо про трьох постраждалих.

Нагадаємо, сьогодні вночі РФ запустила по Україні 415 дронів різних типів та понад 40 крилатих і балістичних ракет. Під атакою перебували 15 областей. Внаслідок обстрілу на Житомирщині загинула людина.