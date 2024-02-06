Політика

Московський суд заочно арештував Арестовича

6 Лютого 2024 10:15
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Колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович / Фото: ОП

Басманний районний суд Москви заочно заарештував колишнього радника офісу президента України Олексія Арестовича. Його звинувачують за двома статтями.

Про це інформує російське агентство ТАСС з посиланням на пресслужбу суду.

Уточнюється, що колишнього радника голови ОП розшукують за “публічні заклики до терористичної діяльності, публічне виправдання тероризму або пропаганда тероризму”. Також він звинувачується у поширенні фейків про армію РФ.

“Суд обрав запобіжний захід у вигляді взяття під варту щодо А. Н. Арестовича на строк 2 місяці з моменту його фактичного затримання, а у разі екстрадиції або депортації на територію РФ – з моменту його передачі правоохоронним органам Російської Федерації”, – йдеться у заяві суду.


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