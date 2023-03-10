Московських попів остаточно виганяють із Києво-Печерської Лаври

Українська державна установа – Національний заповідник “Києво-Печерська Лавра” – вирішила до кінця березня остаточно вигнати з Лаври Українську православну церкву Московського патріархату.

У листі директора заповідника, опублікованому в п’ятницю на сайті установи, йдеться про те, що монастир УПЦ має залишити Нижню Лавру з 29 березня.

Раніше Українській православній церкві (яка з початком війни прибрала з офіційної назви згадку про Московську патріархію, але зберегла канонічну зв’язок з нею) заборонили користуватися храмами Верхньої Лаври, а тепер виганяють з усієї території древнього київського монастиря.