Морози до −23° і ожеледиця: прогноз погоди в Україні на 16 січня

16 січня в більшості областей України збережеться морозна погода без опадів. За прогнозом Укргідрометцентру, погоду формуватиме область високого атмосферного тиску, тоді як на сході та південному сході відчуватиметься вплив дещо теплішого й вологішого повітря з Чорного моря.

У східних і південно-східних областях вночі очікується помірний, удень — невеликий сніг. На решті території опадів не прогнозують. На дорогах місцями можлива ожеледиця.

Вітер переважно північно-східний, на заході країни — південно-східний, швидкістю 7–12 м/с.

Реклама

Реклама

Температура повітря вночі становитиме 13–18° морозу, у північних та Вінницькій областях місцями 20–23° морозу. Вдень очікується 9–14° морозу. На Прикарпатті, півдні та південному сході країни вночі прогнозують 8–13° морозу, вдень 4–9° морозу. Найм’якша погода буде на Закарпатті: вночі 1–6° морозу, вдень — близько 0°.