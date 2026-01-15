        Новини

        Морози до −23° і ожеледиця: прогноз погоди в Україні на 16 січня

        Сергій Бордовський
        15 Січня 2026 22:14
        Ілюстративне фото: Ігор Піддубний/Facebook
        Ілюстративне фото: Ігор Піддубний/Facebook

        16 січня в більшості областей України збережеться морозна погода без опадів. За прогнозом Укргідрометцентру, погоду формуватиме область високого атмосферного тиску, тоді як на сході та південному сході відчуватиметься вплив дещо теплішого й вологішого повітря з Чорного моря.

        У східних і південно-східних областях вночі очікується помірний, удень — невеликий сніг. На решті території опадів не прогнозують. На дорогах місцями можлива ожеледиця.

        Вітер переважно північно-східний, на заході країни — південно-східний, швидкістю 7–12 м/с.

        Реклама
        Реклама

        Температура повітря вночі становитиме 13–18° морозу, у північних та Вінницькій областях місцями 20–23° морозу. Вдень очікується 9–14° морозу. На Прикарпатті, півдні та південному сході країни вночі прогнозують 8–13° морозу, вдень 4–9° морозу. Найм’якша погода буде на Закарпатті: вночі 1–6° морозу, вдень — близько 0°.


        Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

        Хочете завжди бути в курсі головних подій в Україні — підписуйтесь на наш
        Telegram-канал
        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини