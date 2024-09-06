Суспільство

Море в Одесі почало світитись яскраво-блакитним кольором
6 Вересня 2024 15:30
читать на русском →

З початком календарної осені одесити побачили, що Чорне море почало світитися яскраво-блакитним кольором.

Про причини цього явища розповів “Суспільному” завідувача Чорноморського відділу Інституту рибного господарства Сергій Хуторний.

“Щорічно таке явище відбувається завдяки масовому сезонному розвитку одноклітинного джгутикового морського організму — ночесвітки Noctiluca miliaris та має назву біолюмінесценції. Але зараз у Чорному морі біля берегів Одеси відбувається “цвітіння” води, яке має вигляд плям та розводів рожевого та буруватого кольору, яке викликане масовим розвитком одноклітинних водоростей та має назву “червоний приплив”, — розповів науковець.

Чорне море почало світитися яскраво-блакитним кольором / Фото: Суспільне Одеса

Хуторний зазначив, що спеціалісти Інститут морської біології встановили, що цьогорічне “цвітіння” повʼязане з надмірним розвитком водоростей-дінофлагелят Lingulodinium polyedrum:

“Їхня кількість сягає понад два млн клітин у літрі морської води, і вони також здатні до проявів біолюмінісценції, але їх світло має блакитнуватий відтінок. Уперше таке масштабне явище у Чорному морі зафіксували восени 2020 року, хоча до того цей вид завжди був у складі фітопланктону Чорного моря, але масово не розмножувався”.

Для відпочивальників купання у такій воді безпечне, однак у деяких випадках можливі алергічні реакції.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
6 Вересня 2024 16:03

До Канади прибула перша група українських пілотів, які навчатимуться на F-16
6 Вересня 2024 15:12

Прокуратура розслідує 28 розстрілів українських військовополонених
6 Вересня 2024 14:39

Німеччина передасть Україні додаткові САУ PzH 2000 та танки Leopard
6 Вересня 2024 13:44

Голова Львівської ОВА виділив 25 млн бюджетних гривень на дорогу до готелю свого батька у Східниці – ЗМІ
6 Вересня 2024 13:28

Армія РФ атакувала Павлоград: загинула людина, 50 постраждало, серед них – діти
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Змінюйтесь та адаптуйтесь
Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
усі думки