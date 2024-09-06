Море в Одесі почало світитись яскраво-блакитним кольором

З початком календарної осені одесити побачили, що Чорне море почало світитися яскраво-блакитним кольором.

Про причини цього явища розповів “Суспільному” завідувача Чорноморського відділу Інституту рибного господарства Сергій Хуторний.

“Щорічно таке явище відбувається завдяки масовому сезонному розвитку одноклітинного джгутикового морського організму — ночесвітки Noctiluca miliaris та має назву біолюмінесценції. Але зараз у Чорному морі біля берегів Одеси відбувається “цвітіння” води, яке має вигляд плям та розводів рожевого та буруватого кольору, яке викликане масовим розвитком одноклітинних водоростей та має назву “червоний приплив”, — розповів науковець.

Чорне море почало світитися яскраво-блакитним кольором / Фото: Суспільне Одеса

Хуторний зазначив, що спеціалісти Інститут морської біології встановили, що цьогорічне “цвітіння” повʼязане з надмірним розвитком водоростей-дінофлагелят Lingulodinium polyedrum:

“Їхня кількість сягає понад два млн клітин у літрі морської води, і вони також здатні до проявів біолюмінісценції, але їх світло має блакитнуватий відтінок. Уперше таке масштабне явище у Чорному морі зафіксували восени 2020 року, хоча до того цей вид завжди був у складі фітопланктону Чорного моря, але масово не розмножувався”.

Для відпочивальників купання у такій воді безпечне, однак у деяких випадках можливі алергічні реакції.