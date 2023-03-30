Монтян заочно судитимуть в Україні

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора до суду скеровано обвинувальний акт стосовно громадянки України, яка є адвокатом (на заблюреному фото ОГПУ впізнається українофобка Тетяна Монтян).

Їй інкриміновано публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади; посягання на територіальну цілісність і недоторканність України; колабораційну діяльність; виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікацію її учасників.

“Розслідуванням встановлено, що обвинувачена з березня 2022 року на пропагандистських каналах систематично публічно висловлюється щодо суспільно-політичної ситуації в Україні. Ідеологічно обґрунтовуючи існування самопроголошених республік, вона виправдовує військову агресію Російської Федерації. Публічно закликає до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу України, зміни меж території та державного кордону України”, – йдеться у повідомленні.