Кримінал

Монтян заочно судитимуть в Україні

30 Березня 2023 13:23
50
читать на русском →
гпу

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора до суду скеровано обвинувальний акт стосовно громадянки України, яка є адвокатом (на заблюреному фото ОГПУ впізнається українофобка Тетяна Монтян).

Їй інкриміновано публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади; посягання на територіальну цілісність і недоторканність України; колабораційну діяльність; виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікацію її учасників.

“Розслідуванням встановлено, що обвинувачена з березня 2022 року на пропагандистських каналах систематично публічно висловлюється щодо суспільно-політичної ситуації в Україні. Ідеологічно обґрунтовуючи існування самопроголошених республік, вона виправдовує військову агресію Російської Федерації. Публічно закликає до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу України, зміни меж території та державного кордону України”, – йдеться у повідомленні.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
30 Березня 2023 12:48
55

Залужний: Україні потрібні літаки F-16
30 Березня 2023 14:07
68

Пєсков: “Журналіста WSJ затримали на місці злочину”
30 Березня 2023 13:11
70

КМІС: 36% українців мають “ксенофобне ставлення” до “руських” українців
30 Березня 2023 12:24
39

Ув’язнені Рівненської колонії виманювали гроші у родичів українських військовополонених 
30 Березня 2023 12:11
83

Комісія Мінкульту не змогла потрапити до Лаври
Останні новини
усі новини

Думки

Альфред КОХ

Что, Коля, забыл как ты жрал ножки Буша у себя в Карелии?..
Андреас КЛЮТ

Путін підвищив ставку ядерною зброєю в Білорусі
Михайло ФЕДОРОВ

Новий підхід до управління системою освіти, розвиток інновацій та мілтек
Александр КИРШ

Обманутые проститутки, или “Хорошие русские”
Юрій ЛУЦЕНКО

Слова Байдена “він – убивця” набули юридичного сенсу
Александр КИРШ

Америчку обидели, или ReaperЛ-ХАРБОР?
усі думки