Суспільство

Молоді контрактники служитимуть тільки у бойових бригадах, – Міноборони
13 Лютого 2025 14:54
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Десантно-штурмові війська на навчаннях / Фото: Генштаб ЗСУ
Десантно-штурмові війська на навчаннях / Фото: Генштаб ЗСУ

Чоловіки віком від 18 до 24 років, які підпишуть контракт, служитимуть виключно на бойових посадах.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін у телемарафоні.

За його словами, контрактники проходитимуть 45 днів базової підготовки, 14 днів фахової, а також ще 14 днів адаптації в бригаді. Загальний час підготовки може бути більшим, залежно від спеціальності.

Серед посад, на які можуть претендувати молоді військовослужбовці:

  • стрілець, старший стрілець, стрілець-санітар, стрілець-снайпер;
  • помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник;
  • розвідник, старший розвідник.

Контракт укладається на один рік, з яких шість місяців військові виконуватимуть бойові завдання на лінії зіткнення. Служити можна в одній із шести бригад:

  • 72 ОМБр імені Чорних Запорожців;
  • 95 ОДШБр Поліська;
  • 92 ОШБр імені Івана Сірка;
  • 10 ОГШБр “Едельвейс”;
  • 38 ОБрМП “Цербери”;
  • 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу.

11 лютого в Міністерстві оборони України представили деталі контракту для добровольців віком 18-24 років.


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