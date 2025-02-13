Молоді контрактники служитимуть тільки у бойових бригадах, – Міноборони

Чоловіки віком від 18 до 24 років, які підпишуть контракт, служитимуть виключно на бойових посадах.
Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін у телемарафоні.
За його словами, контрактники проходитимуть 45 днів базової підготовки, 14 днів фахової, а також ще 14 днів адаптації в бригаді. Загальний час підготовки може бути більшим, залежно від спеціальності.
Серед посад, на які можуть претендувати молоді військовослужбовці:
- стрілець, старший стрілець, стрілець-санітар, стрілець-снайпер;
- помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник;
- розвідник, старший розвідник.
Контракт укладається на один рік, з яких шість місяців військові виконуватимуть бойові завдання на лінії зіткнення. Служити можна в одній із шести бригад:
- 72 ОМБр імені Чорних Запорожців;
- 95 ОДШБр Поліська;
- 92 ОШБр імені Івана Сірка;
- 10 ОГШБр “Едельвейс”;
- 38 ОБрМП “Цербери”;
- 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу.
11 лютого в Міністерстві оборони України представили деталі контракту для добровольців віком 18-24 років.