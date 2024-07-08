Трендовим напрямком на українському будівельному ринку стають модульні будинки. Обумовлено це не лише появою інноваційних технологій, а й сучасними реаліями – багато українців потребують доступного та швидкого у будівництві житла. Конструкції з модулів призвані подолати проблему. Вони стають затишним куточком як для постійного проживання, так і для тимчасового розміщення робітників.

Що таке модульні будинки сьогодні

Простими словами: модульний будинок – це конструкція, яка складається з кількох блоків (модулів) різної наповненості. Вони виготовляються в заводських умовах відповідно до попередньо розробленого проєкту. Можуть використовуватися різні матеріали для внутрішнього та зовнішнього оздоблення.

Після завершення фабричного етапу формування модулів певного розміру, наповнення та планування готові блоки транспортуються на місце встановлення. Зусиллями спеціалістів їх можна поєднати в єдину структуру за декілька днів (залежно від складності проєкту). При бажанні купити модульний будинок замовник отримує житло під ключ. Це означає, що після монтажу модулів здійснюють внутрішнє оздоблення, підводять необхідні інженерні комунікації, встановлюють меблі.

Готові модульні будинки повністю придатні до проживання або використання для бізнесу (тут посилання на комерційні проєкти). Замовнику не потрібно виконувати жодних додаткових дій – він може в’їжджати до оселі та одразу повноцінно використовувати її за призначенням. Вартість послуги повністю виправдана отриманими перевагами, на яких варто зосередитися детальніше.

Чому варто віддавати перевагу модульним будинкам

Все більша кількість людей приймає рішення купити модульний будинок для постійного проживання, бізнесу або для дачі. Така популярність обумовлена наступними перевагами:

швидкість будівництва – основний етап створення блоків на заводі займає кілька місяців, а монтувати будинок на ділянці можна за пару днів;

надійність – зовнішнє оздоблення металевим профільним листом, сендвіч-панелями та іншими зносостійкими матеріалами забезпечує термін служби будинку до 60–70 років та більше;

доступність – ціна модульного будинку на 25–50% менша, ніж на капітальні об’єкти будівництва;

енергоефективність – використання надійних утеплювальних матеріалів (мінеральна вата, базальтова вата тощо) дозволяє мінімізувати споживання електроенергії.

Ще однією особливістю модульного будинку є гнучкість його дизайну. Перед початком будівництва замовник може ретельно підібрати площу об’єкта, матеріали його оздоблення, планування та інші параметри. Тому бажання купити модульний будиноксприяє отриманню повністю індивідуального проєкту, який чітко відповідатиме уподобанням клієнта.

Додаткові можливості модульних споруд

Модульний будинок – розбірна конструкція. За потреби модулі можна швидко демонтувати, перевезти та встановити на іншій ділянці. Тому конструкція з блоків стає чудовим варіантом для тих людей, чий спосіб життя пов’язаний з постійними переїздами. Вони не хочуть кожного разу купувати або орендувати квартиру на новому місці, а модульний будинок може переміщатися разом з власником.

Перевагою модульного будинкує також екологічність. Немає потреби проводити довготривалі будівельні роботи на ділянці. Крім того, при зведенні споруди не накопичується сміття, адже основні етапи проходять на виробництві.

Ціни на модульні будинки в Україні у 2024 році

Не можна дати однозначної відповіді на питання, скільки коштує модульний будинок. Вартість розраховується відповідно до обраної комплектації, матеріалів, оздоблення, житлової площі та інших характеристик. Спеціалісти проведуть попередні роз рахунки, тож виготовлятимуться модульні будинки, ціна за м2 яких відповідає фінансовим можливостям замовника.

Якщо вирішили купити модульний будинок в Києві, та з будь-якої точки України, зведенийпід ключ, потрібно звертатися до перевірених спеціалістів. Експерти компанії Unitbud володіють відповідним досвідом у модульному будівництві, що дозволяє їм реалізовувати проєкти будь-якої складності. Можна вибрати моделі в базовій, комфортній або преміальній комплектації, але незалежно від підібраного варіанту гарантується якість та надійність споруди.