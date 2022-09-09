МО РФ: Росія перекидає резерви під Харків

Міністерство оборони Росії в п’ятницю опублікувало відео з перекиданням військ до Харківської області, де українська армія веде успішний наступ. За даними Міноборони РФ, на офіційному відео показано рух колон бронетехніки та спеціальної автотехніки; на кадрах – бронетранспортери, вантажівки з гаубицями, що буксируються, машини матеріально-технічного забезпечення.

Раніше того ж дня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков відмовився відповісти на запитання журналістів про хід воєнних дій у районі Балаклії під Харковом, заявивши, що з таким питанням слід звертатися до Міноборони РФ “до колеги Конашенкова”.