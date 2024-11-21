Політика

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт прем’єра Ізраїлю Нетаньягу і колишнього міністра оборони Галанта
21 Листопада 2024 14:44
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ізраїль
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу / Chaim Goldberg/Flash90

Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу і колишнього міністра оборони країни Йоава Галанта. 

Про це повідомляють у пресрелізі суду.

Суд звинувачує Нетаньягу і Галанта у військових злочинах і злочинах проти людяності, скоєних у секторі Газа в період із 8 жовтня 2023 року до 20 травня 2024 року.

Ордери на арешт, зазначає суд, зазвичай класифікують як “секретні”, але в цьому разі було вирішено опублікувати детальну інформацію, оскільки “поведінка, аналогічна тій, що зазначена в ордері, мабуть, триває”.

Видачі ордера на арешт Нетаньягу і Галанта запросив у травні 2024 року прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан. Разом із цим він також просив видати ордер на арешт трьох лідерів руху ХАМАС – Ях’ї Сінвара, Мухаммада Дейфа та Ісмаїла Ханії. Усіх їх відтоді було ліквідовано.


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