Суспільство

Міжнародна спілка журналістів вирішила позбутися Спілки журналістів Росії

31 Січня 2023 13:54
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журналіст

У Міжнародному союзі журналістів скандал – профспілки північних країн залишають організацію на знак протесту проти “корупційної діяльності”, суть якої – нещодавній дозвіл журналістам російських державних ЗМІ, присутнім в Україні, залишатися членами фінської профспілки журналістів, пише Reuters.

“Ми називаємо це корупційною діяльністю. Ми прийняли рішення піти у відставку разом із норвезькими, датськими та ісландськими профспілками. Ми подамо наші заяви про відставку у вівторок”, – сказала агентству Reuters голова Спілки журналістів Фінляндії Ханне Ахо,

На тлі цього Міжнародний союз журналістів (IFJ), який представляє 600 000 журналістів у 146 країнах, заявив, що його виконавчий комітет ініціював офіційний процес припинення та виключення Спілки журналістів Росії з організації.

Профспілки країн Скандінавії також скаржилися на те, що вони назвали непрозорим використанням фінансів IFJ, включно з його рішенням провести свій Всесвітній конгрес минулого року в автократичній арабській державі Оман, яка має обмежену свободу преси, сказав Ахо.

“Атрибути на конгресі були дуже яскравими, тому ми почали дивуватися, звідки взялися гроші, щоб заплатити за них”, – сказала Ахо.

Вона сказала, що Союз журналістів Фінляндії запросив і отримав бюджет IFJ для конгресу, який показує, що до 745 000 євро із загальної суми 778 000 євро надійшло від міністерств та приватних компаній Оману, а також від Асоціації журналістів Омана, тоді як сама IFJ сплатила лише 33 000 євро.


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