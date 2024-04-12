Політика

Між Україною та Чорногорією було погоджено «транспортний безвіз» для вантажних перевезень

12 Квітня 2024 10:57
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україна, чорногорія
Прапори Чорногорії та України / Getty Images

Між Україною та Чорногорією запрацює «транспортний безвіз» з 1 червня 2024 року. 

Про це пресслужба Мінвідновлення повідомила у Фейсбуці.

«Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України домовилось із Міністерством транспорту і морських справ Чорногорії про лібералізацію всіх вантажних перевезень між країнами 1 червня 2024 року», – йдеться в повідомленні.

Окрім вантажних перевезень, команда Мінвідновлення працює над розвитком регулярного та нерегулярного автобусного сполучення між державами.

За словами заступника міністра Сергія Деркача, невдовзі очікується відкриття першого регулярного маршруту з Києва до Будви. Щодо нерегулярних дозволів, то цього року Україна має звичайні універсальні дозволи та дозволи на маятникові рейси з унікальною можливістю заміни групи пасажирів до 10%.

Також під час проведення перемовин було порушено питання можливості безпаритетного виконання пасажирських перевезень українськими компаніями. Зокрема, сторони погодили можливість самостійного обслуговування маршруту українською стороною у разі, якщо чорногорський перевізник відмовляється виконувати маршрут.


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Між Україною та Чорногорією було погоджено «транспортний безвіз» для вантажних перевезень
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