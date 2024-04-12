Між Україною та Чорногорією було погоджено «транспортний безвіз» для вантажних перевезень

Між Україною та Чорногорією запрацює «транспортний безвіз» з 1 червня 2024 року.
Про це пресслужба Мінвідновлення повідомила у Фейсбуці.
«Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України домовилось із Міністерством транспорту і морських справ Чорногорії про лібералізацію всіх вантажних перевезень між країнами 1 червня 2024 року», – йдеться в повідомленні.
Окрім вантажних перевезень, команда Мінвідновлення працює над розвитком регулярного та нерегулярного автобусного сполучення між державами.
За словами заступника міністра Сергія Деркача, невдовзі очікується відкриття першого регулярного маршруту з Києва до Будви. Щодо нерегулярних дозволів, то цього року Україна має звичайні універсальні дозволи та дозволи на маятникові рейси з унікальною можливістю заміни групи пасажирів до 10%.
Також під час проведення перемовин було порушено питання можливості безпаритетного виконання пасажирських перевезень українськими компаніями. Зокрема, сторони погодили можливість самостійного обслуговування маршруту українською стороною у разі, якщо чорногорський перевізник відмовляється виконувати маршрут.