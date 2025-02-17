Політика

Між кандидатами у канцлери Німеччини відбулися палкі дебати щодо підтримки України 
17 Лютого 2025 10:24
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Дебати кандидатів у канцлери ФРН / Фрир: DPA
Дебати кандидатів у канцлери ФРН / Фрир: DPA

На дебатах між кандидатами у канцлери Німеччини Олафом Шольцом, Фрідріхом Мерцом та Аліс Вайдель обговорювалися питання підтримки України, повідомляє DW.

Лідерка ультраправої проросійської партії “Альтернативна для Німеччини” (АдН) Вайдель виступила за збереження “нейтральної” позиції Берліна у конфлікті, що викликало критику з боку Мерца.

Представник Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц засудив позицію Вайдель, зазначивши, що відмова визнавати російську агресію є неприпустимою. Він також висловив незадоволення щодо недостатньої підтримки України з боку уряду Шольца.

Чинний канцлер Шольц заперечив ці звинувачення, проте наголосив на важливості допомоги Україні: “Ба більше, Україні потрібна сильна армія, щоб на неї не було скоєно нападу після укладання мирної угоди”.


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