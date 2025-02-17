Між кандидатами у канцлери Німеччини відбулися палкі дебати щодо підтримки України 

На дебатах між кандидатами у канцлери Німеччини Олафом Шольцом, Фрідріхом Мерцом та Аліс Вайдель обговорювалися питання підтримки України, повідомляє DW.
Лідерка ультраправої проросійської партії “Альтернативна для Німеччини” (АдН) Вайдель виступила за збереження “нейтральної” позиції Берліна у конфлікті, що викликало критику з боку Мерца.
Представник Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц засудив позицію Вайдель, зазначивши, що відмова визнавати російську агресію є неприпустимою. Він також висловив незадоволення щодо недостатньої підтримки України з боку уряду Шольца.
Чинний канцлер Шольц заперечив ці звинувачення, проте наголосив на важливості допомоги Україні: “Ба більше, Україні потрібна сильна армія, щоб на неї не було скоєно нападу після укладання мирної угоди”.
Вот так надо разговаривать с путинферштеерами, призывающими пожертвовать Украиной и украинцами.— Проф. Преображенский (@prof_preobr) February 16, 2025
Лидер ХДС и вероятный следующий канцлер Германии Мерц: нет, фрау Вайдель (Вайдель – лидер пророссийской партии "Альтернатива для Германии"), мы не будем нейтральными по отношению к… pic.twitter.com/aVSCqZykof