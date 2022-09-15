Між Харковом та Балаклією почав курсувати рейковий автобус

С сьогоднішнього дня між Харковом та звільненою Балаклією розпочав курсувати рейковий автобус. Про це повідомили в Укрзалізниці. Для відновлення сполучення залізничники оперативно відновили міст і десятки пошкоджених колій та контактних мереж.

Поїзд №6403/6402 Харків — Балаклія — Харків вирушатиме щодня з Харкова о 07:00 та прибуватиме до Балаклії о 08:55. З Балаклії вирушатиме о 09:15 та прибуває до Харкова об 11:10.

Поїзд №6407/6404 вирушатиме щодня з Харкова о 15:50 та прибуватиме до Балаклії о 17:40. З Балаклії вирушатиме о 18:00 та прибувати до Харкова о 19:55.

Робитиме зупинки на станціях Основа, Жихор, Зміїв, Занки та Шебелинка.

На маршруті використовуватиметься зручний рейковий автобус.

Вартість проїзду з Харкова до Балаклії — 29 грн. Квитки можна придбати в касах та у провідників під час подорожі.