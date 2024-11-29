Суспільство

Мітинги у Грузії: протестувальників розганяють водометами
29 Листопада 2024 21:46
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грузія, мітинг
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Силовики застосували водомети проти учасників багатотисячного мітингу біля парламенту Грузії, які протестували проти замороження євроінтеграції країни.

Про це повідомляє Эхо Кавказа.

До вечора ситуація біля будівлі парламенту в Тбілісі загострилася. Між протестувальниками та поліцією спалахнули сутички — сторони кидали один в одного пляшки, каміння та інші предмети. У відповідь поліція застосувала спецзасоби, зокрема водомети.

За заявою Міністерства внутрішніх справ Грузії, частина демонстрантів “вступила в конфронтацію з правоохоронцями”, внаслідок чого один поліцейський отримав поранення.

Протести спалахнули після заяви прем’єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе з партії “Грузинська мрія” про припинення переговорів щодо вступу до ЄС до кінця 2028 року. Його слова пролунали на тлі ухвалення резолюції Європарламенту із закликом не визнавати результати останніх виборів у Грузії.

Проти цього рішення виступили кілька державних відомств. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що партія влади фактично оголосила війну власному народу.


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