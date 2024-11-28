Війна забирає життя, виснажує ресурси та руйнує інфраструктуру. Медична сфера у прифронтових областях особливо вразлива. В регіонах щодня є потреба в новому сучасному обладнанні. Саме тому гуманітарна допомога, спрямована на підтримання медичних установ, є нагальною необхідністю.

Допомога БФ «Надія» спільно з меценатом Анатолієм Шкрібляком

Українські бізнеси демонструють неабияку соціальну відповідальність. Зокрема, знана девелоперська компанія Budhouse Group (BHG) та її президент Анатолій Шкрібляк у партнерстві з благодійним фондом «Надія» активно допомагають працівникам медичної сфери та нашим захисникам на лінії фронту. Так, із початку повномасштабного вторгнення за підтримки мецената Анатолія Шкрібляка було придбано та відправлено до прифронтових регіонів багато медичного обладнання. Зокрема, було закуплено:

лазерне хірургічне обладнання для проведення операцій;

сотні реанімаційних моніторів;

томографи;

операційні столи;

апарати КТ і МРТ;

апарати для гемодіалізу.

Голова наглядової ради БФ «Надія» Валерій Дубіль зазначає, що основна його місія – допомагати рятувати життя. Для цього вкрай важливою є наявність сучасного обладнання. За підтримки меценатів, зокрема Анатолія Шкрібляка, у шпиталях прифронтових територій Харківської та Донецької областей було встановлено 5 кабінетів гастроколоноскопії Fuji (Японія) з повним комплектом необхідного медичного спорядження.

Фонд «Надія» також передає благодійну допомогу військовим Збройних Сил України, Державній прикордонній службі, підрозділам Головного управління розвідки та Національної поліції України. Зокрема, було закуплено тисячі генераторів, станції Starlink, сучасні дрони та потужні зарядні станції. Анатолій Шкрібляк та Валерій Дубіль запевняють, що вони не планують зупинятися, адже впевнені, що допомога військовим є соціальним обов’язком кожного свідомого громадянина України.

Благодійні ініціативи девелоперської компанії Budhouse Group

Budhouse Group – це відома девелоперська компанія, президентом якої є Шкрібляк Анатолій Васильович. Вона не лише будує сучасні комплекси та торгові центри, але й активно долучається до соціальних ініціатив. Як повідомляє Delo.ua, попри збитки, завдані війною, компанія продемонструвала свою стійкість, відновивши пошкоджений ТРЦ Nikolsky уже через декілька місяців після його руйнування. Водночас BHG підтримує медичну сферу, забезпечуючи шпиталі на передовій сучасним обладнанням, як-от портативні апарати для непрямого масажу серця Easy Pulse Schiller.

Підсумки

«Ми з фондом «Надія» зробили все можливе, щоб забезпечити лікарів найсучаснішим обладнанням, а військових – необхідною технікою для оборони», – зазначив Анатолій Шкрібляк. Підсумовуючи, голова компанії додає: «Це лише початок. Ми продовжуватимемо нашу роботу, доки не переможемо, бо тільки разом, підтримуючи одне одного, ми зможемо забезпечити нашу спільну перемогу».