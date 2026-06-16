Російські БпЛА атакували Харків: пошкоджено підприємство, четверо постраждалих (оновлено)

Уранці 16 червня у Харкові пролунала серія вибухів – місто атакували російські безпілотники. Внаслідок ударів по двох районах поранення дістали троє людей, також зафіксовано падіння дронів біля житлового будинку та на території церкви.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Холодногірському районі окупанти завдали удару по цивільному підприємству. Постраждали 45-річний та 68-річний чоловіки, а також 66-річна жінка.

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У Київському районі російські БпЛА впали у дворі багатоповерхового будинку та на території церкви. Інформація про постраждалих не надходила.

Напередодні у Харкові під ударами перебували Шевченківський і Холодногірський райони. Зафіксовано влучання по території зоопарку, кілька тварин загинули.

Оновлено о 12:35. За даними рятувальників Харківщини, внаслідок атаки постраждали четверо людей.