У Харкові чотирирічний хлопчик загинув після падіння з вікна: підозру отримала посадовиця соцслужби

У Харкові повідомили про підозру начальниці районної служби у справах дітей у справі про загибель чотирирічного хлопчика, який у травні 2026 року випав з вікна четвертого поверху та помер від отриманих травм.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Слідство встановило, що родина перебувала в полі зору соціальних служб із червня 2023 року. Тоді хлопчика вилучили у матері біля сміттєзвалища, де вона разом зі співмешканцем збирала картон. У дитини виявили гематому на голові та пахову грижу.

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Попри це вже за місяць посадовиця ініціювала повернення хлопчика матері. При цьому вона не повідомила комісію про тілесні ушкодження дитини та не забезпечила з’ясування причин їх виникнення.

“У листопаді 2023 року очільниця служби закрила очі на офіційний лист від дитячої лікарні. Медики били на сполох через те, що у хлопчика виявили захворювання, і йому була терміново потрібна хірургічна операція. На обстеженнях мати мала неохайний вигляд, кричала на сина, не робила йому необхідних щеплень, а згодом навіть перестала брати слухавку від працівників соцслужб. Під час перевірки помешкання соціальні працівники виявили повну відсутність вдома продуктів харчування, про що чиновницю письмово поінформували”, – розповіли в прокуратурі.

Посадовиця не ініціювала негайного вилучення дитини з небезпечного середовища та не вжила інших заходів для її захисту. Також вона фактично не контролювала виконання індивідуального плану соціального захисту, а з початку 2024 року втратила реальний зв’язок із родиною, обмежившись формальними запитами до поліції.

У прокуратурі зазначають, що через таку бездіяльність служба не володіла актуальною інформацією про становище дітей у сім’ї. Зокрема, посадовиця не знала, що в матері народилася ще одна дитина.

За версією слідства, за належного виконання службових обов’язків і своєчасного вилучення хлопчика з небезпечного середовища його загибелі можна було б уникнути.

Правоохоронці повідомили про підозру начальниці районної служби у справах дітей у службовій недбалості, що спричинила загибель людини (ч. 3 ст. 367 КК України).