Місця посадки на евакуаційні поїзди з Донеччини, відтепер будуть варіюватися з міркувань безпеки

З міркувань безпеки місця посадки на евакуаційні поїзди, які курсували з Донеччини, будуть варіюватися. 5 вересня рейс вирушатиме з Павлограда.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

У компанії зазначили, що безоплатні евакуаційні рейси для мешканців прифронтових районів Донеччини продовжують виконуватись щодня, та закликали усіх мешканців поквапитись та не наражати себе та тих, хто здійснює евакуацію, на більшу небезпеку.

“Збір людей відбувається у визначених безпечних точках, а місця посадки на залізничний транспорт будуть віднині варіюватись для виконання безпекових протоколів. Зокрема, сьогоднішній евакуаційний рейс вирушить із Павлограда”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, з міркувань безпеки в координації із Донецькою ОВА Укрзалізниця вносить корективи до графіків руху регулярних поїздів на Донеччині. Зокрема щоденний регулярний рейс зі Львова та Києва до Покровська продовжує курсувати до 11 вересня включно, задля перевезення пасажирів, які вже придбали квитки.

При цьому, продажі відкриті до 6 вересня включно зі Львова та Києва і до 7 вересня з Покровська. Надалі, допоки безпекова ситуація не покращиться, будуть доступні лише евакуаційні рейси із відповідною реєстрацією.

До того ж задля мінімізації ризиків для пасажирів та поїзних бригад, в окремі дні поїздки будуть здійснюватись комбіновано – поїздом та автобусом – залежно від оперативної ситуації на місці.

“Приміські рейси у регіоні також наразі продовжують курсування, але рішення щодо їхнього призначення прийматимуться на щоденній основі залежно від оперативної ситуації, всі оголошення будуть робитись по місцю на станціях відправлення”, – додали в Укрзалізниці.