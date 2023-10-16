Суспільство

Мінус літак і вертоліт: Генштаб оновив втрати росіян

16 Жовтня 2023 08:37
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війна

За минулу добу захисники України знищили гелікоптер Мі-8, літак, а також 17 танків, 23 бойових броньованих машини і 44 артилерійських системи.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати російської армії у війні проти України з 24.02.22 по 16.10.23 орієнтовно склали:

  • особовий склад – близько 288630 (+860) осіб,
  • танки – 4965 (+17) од,
  • бойові броньовані машини – 9385 (+23) од,
  • артилерійські системи – 6910 (+44) од,
  • РСЗВ – 814 (+1) од,
  • засоби ППО– 547 (+0) од,
  • літаки – 318 (+1) од,
  • гелікоптери – 317 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5280 (+11),
  • крилаті ракети – 1531 (+0),
  • кораблі /катери – 20 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільни техніка та автоцистерни – 9271 (+22) од,
  • спеціальна техніка – 981 (+5).

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