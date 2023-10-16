Мінус літак і вертоліт: Генштаб оновив втрати росіян

За минулу добу захисники України знищили гелікоптер Мі-8, літак, а також 17 танків, 23 бойових броньованих машини і 44 артилерійських системи.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати російської армії у війні проти України з 24.02.22 по 16.10.23 орієнтовно склали:
- особовий склад – близько 288630 (+860) осіб,
- танки – 4965 (+17) од,
- бойові броньовані машини – 9385 (+23) од,
- артилерійські системи – 6910 (+44) од,
- РСЗВ – 814 (+1) од,
- засоби ППО– 547 (+0) од,
- літаки – 318 (+1) од,
- гелікоптери – 317 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5280 (+11),
- крилаті ракети – 1531 (+0),
- кораблі /катери – 20 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільни техніка та автоцистерни – 9271 (+22) од,
- спеціальна техніка – 981 (+5).