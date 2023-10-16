Мінус літак і вертоліт: Генштаб оновив втрати росіян

За минулу добу захисники України знищили гелікоптер Мі-8, літак, а також 17 танків, 23 бойових броньованих машини і 44 артилерійських системи.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати російської армії у війні проти України з 24.02.22 по 16.10.23 орієнтовно склали: