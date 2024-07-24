Мінсоцполітики довело, що українські чиновники живуть в якійсь іншій країні

Працюючий українець має витрачати на зв’язок 67 грн, а на придбання їжі – 3,7 тисячі грн. На інші потреби, не пов’язані з придбанням харчів – 1 196 грн. Такі розрахунки прожиткового мінімуму на одну особу на місяць опублікувала профспілка працівників освіти і науки з посиланням на відповідні показники Міністерства соціальної політики, пише ZN.ua.

“Міністерство соціальної політики надало інформацію щодо фактичного розміру прожиткового мінімуму на одну особу, а також для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення, у цінах червня 2024 року, розрахованого відповідно до статті 5 Закону України “Про прожитковий мінімум”.

Згідно з розрахунками Мінсоцполітики, розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць у червні 2024 року становить – 7 064,62 грн (8 089,28 грн – з урахуванням суми обов’язкових платежів)”, – зазначається у повідомленні.

У таблиці, яка додається у повідомленні, є детальні показники по таким категоріям, як діти до 6 років, діти до 18 років, працюючі та громадяни, які втратили працездатність.

Розрахунки прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць та для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення (у цінах червня 2024 р.) / Дані Міністерства соціальної політики України

За даними Мінсоцполітики, працюючий українець має такі основні напрямки витрат у розрахунку в гривнях на місяць:

продукти – 3 724,75 грн;

непродовольчі товари – 1 196,57 грн;

всі послуги разом – 2 460,85 грн.

Цікавим є розподіл витрат на послуги. Він включає оплату таких житлово-комунальних послуг:

житло – 188,1 грн;

тепло – 555,6 грн;

водопостачання – 45,7 грн;

водовідведення – 62,28 грн;

електроенергія – 302,4 грн;

газопостачання – 58,35 грн;

витрати на транспорт – 375 грн;

побутові послуги – 625,9 грн;

зв’язок – 67,7 грн;

послуги культури – 179,4 грн.

Таким чином, тільки на комунальні послуги працюючий має витратити 1 210 грн, а на “розваги” – послуги закладів культури та комунікацію за допомогою мобільного – 246 грн.