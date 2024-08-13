Міносвіти затвердило нову навчальну програму “Захист України”

З вересня “Захист України” викладатимуть по-новому: модельна навчальна програма отримала гриф “Рекомендовано”.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.

“Програма спрямована як на формування патріотичної свідомості та системи цінностей, так і на розвиток практичних навичок для збереження життя. Її особливість – єдиний зміст для всіх учнів і учениць, незалежно від статі, що забезпечує рівні можливості в набутті важливих навичок”, – зазначили в міністерстві.

Як пояснили в Міносвіти, оновлення “Захисту України” здійснювалося комплексно. При цьому врахували сучасні виклики та потреби у сфері національної безпеки і досвід та рекомендації провідних експертів, громадських організацій та освітян.

Що вивчатимуть в оновленому “Захисті України”:

10 клас : зміст присвячено питанням національної безпеки та оборони України, ознайомленню з основами управління та планування, озброєнню та військовій техніці, стрілецькій підготовці, орієнтуванню на місцевості, інженерній фортифікації, домедичній допомозі.

: зміст присвячено питанням національної безпеки та оборони України, ознайомленню з основами управління та планування, озброєнню та військовій техніці, стрілецькій підготовці, орієнтуванню на місцевості, інженерній фортифікації, домедичній допомозі. 11 клас: більше уваги військовим технологіям, інформаційній війні, домедичній допомозі, захисту цивільного населення в кризових умовах та плануванню майбутнього.

“Передусім курс орієнтовано на практичне застосування знань. Навчання відбуватиметься протягом дня, замість окремих уроків щотижня, для глибшого занурення в матеріал та ефективнішого відпрацювання практичних навичок. Для цього створюються осередки із сучасним обладнанням — комп’ютерними симуляторами управління дронами, інтерактивними стрілецькими тренажерами та інструментами для опанування правил домедичної допомоги”, – додали в міністерстві.

На закупівлю обладнання передбачено субвенцію в розмірі 1,64 млрд грн, а особливу увагу надаватимуть підготовці вчителів.

“Уже понад 90 тренерів пройшли спеціальне навчання та готові передавати знання вчителям із регіонів, підвищуючи їхню кваліфікацію. Це дасть змогу ефективно викладати за новою програмою та застосовувати сучасні педагогічні підходи”, – додали в Міносвіти.