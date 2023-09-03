Суспільство

Міноборони затвердило нові беретні знаки для окремих родів військ

3 Вересня 2023 12:41
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Міністерство оборони затвердило нові беретні знаки для Медичних сил і Сил логістики та Сил підтримки Збройних сил України, повідомляє пресслужба відомства.

«Круглий лавровий вінок, у центрі якого вертикально розташований меч, обвитий змією, — відтепер так виглядає оновлений беретний знак для воїнів Медичних сил», – розповіли в Міноборони.

Як йдеться в наказі Міноборони №344, для Сил підтримки ЗСУ беретний знак змодельований у вигляді прорізного ромба із зубчатими краями, на який накладені схрещені мечі вістрями догори і чотири руки у латних рукавицях, з’єднані між собою у замок.

Оновлений беретний знак «Сили логістики» має вигляд стилізованого контуру фортеці з чотирма бастіонами. На нього накладено схрещені мечі руків’ями донизу з лезами, що переходять у пшеничні колоси, та жезл Меркурія, розташований по вертикалі.


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