Міноборони виграло арбітраж з іноземним постачальником одягу на майже 180 мільйонів гривень

Міжнародний арбітраж ухвалив три рішення, якими присудив стягнути з іноземної компанії на користь Міноборони України майже 180 мільйонів грн. Йдеться про несвоєчасну та неналежну якість постачання одягу для української армії.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Там розповіли, що згідно з укладеними договорами, Міноборони повністю виконало свої зобов’язання, вчасно оплативши вартість товарів. Однак іноземний постачальник не виконав свою частину угод, надаючи товар зі значними затримками та неналежної якості.

У звʼязку з цим Міноборони звернулося до міжнародного арбітражу щодо стягнення з постачальника коштів за несвоєчасне постачання та накладення на нього штрафних санкцій.

Як результат — міжнародний арбітраж задовольнив позови Міноборони, тож відтепер кошти за непоставлений товар, протерміновані поставки та доставлений, але не прийнятий неякісний товар, підлягають негайному стягненню на користь відомства. Також іноземний постачальник зобов’язаний сплатити річні відсотки Міноборони до моменту фактичної оплати заборгованості.