Політика

Міноборони Великої Британії розкрило подробиці щодо ракет, які поставлятимуться Україні
2 Березня 2025 20:46
читать на русском →
Легка багатоцільова ракета (LMM) (або “Martlet”) / Фото Ministry of Defence
Легка багатоцільова ракета (LMM) (або “Martlet”) / Фото Ministry of Defence

Як повідомив сьогодні британський прем’єр Кір Стармер, Велика Британія поставить Україні понад 5000 ракет ППО, щоб захистити людей та інфраструктуру від нападу.

“Угода відповідає зобов’язанням Великобританії перед Україною та створить сотні робочих місць тут, у Великобританії”, – йдеться у повідомленні британського міноборони.

У дописіі на платформі X вказано, що мова йде про легкі багатоцільові ракети (LMM).

Легка багатоцільова ракета (LMM), також відома як “Martlet”, є надзвичайно універсальною та вдосконаленою високоточною ракетою, розробленою у Великобританії.

При вазі всього 13 кг вона може похвалитися дальністю дії понад 6 км і швидкістю понад 1,5 Маха, що робить її ефективною зброєю для ураження різноманітних цілей з різних платформ, включаючи вертольоти, безпілотники та малі військово-морські судна. Її легка конструкція та можливість адаптації підкреслюють передові технології цього виду озброєння та придатність для сучасних бойових сценаріїв.


ТОП-новини
2 Березня 2025 19:58

Велика Британія оголосила про угоду на $2 млрд на придбання ракет для української ППО
2 Березня 2025 20:46

Міноборони Великої Британії розкрило подробиці щодо ракет, які поставлятимуться Україні
2 Березня 2025 19:28

Саміт у Лондоні з питань оборони та безпеки Європи завершився. Перші коментарі
2 Березня 2025 19:04

Трохи більше половини американців підтримують Україну в конфлікті з Росією, – опитування
2 Березня 2025 18:27

“Укренерго” запроваджує обмеження електропостачання
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
Юрій САПРОНОВ

Дайте нам чесну інформацію
Денис ПРОКОПЕНКО

Безнадія починається там, де люди під тиском обставин відмовляються боротись за своє
Ігор ЧЕРНЯК

“Слабкі місця” нашої позиції
усі думки