Міноборони Великої Британії розкрило подробиці щодо ракет, які поставлятимуться Україні

Як повідомив сьогодні британський прем’єр Кір Стармер, Велика Британія поставить Україні понад 5000 ракет ППО, щоб захистити людей та інфраструктуру від нападу.

“Угода відповідає зобов’язанням Великобританії перед Україною та створить сотні робочих місць тут, у Великобританії”, – йдеться у повідомленні британського міноборони.

У дописіі на платформі X вказано, що мова йде про легкі багатоцільові ракети (LMM).

