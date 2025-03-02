Міноборони Великої Британії розкрило подробиці щодо ракет, які поставлятимуться Україні

Як повідомив сьогодні британський прем’єр Кір Стармер, Велика Британія поставить Україні понад 5000 ракет ППО, щоб захистити людей та інфраструктуру від нападу.

“Угода відповідає зобов’язанням Великобританії перед Україною та створить сотні робочих місць тут, у Великобританії”, – йдеться у повідомленні британського міноборони.

У дописіі на платформі X вказано, що мова йде про легкі багатоцільові ракети (LMM).

The UK will supply Ukraine with more than 5000 air defence missiles to keep people and infrastructure safe from attack.



The deal delivers on the UK’s commitment to Ukraine and will create hundreds of jobs here in the UK.



🇬🇧🇺🇦#StandWithUkraine pic.twitter.com/rdQVLKbrF2 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 2, 2025

Легка багатоцільова ракета (LMM), також відома як “Martlet”, є надзвичайно універсальною та вдосконаленою високоточною ракетою, розробленою у Великобританії.

При вазі всього 13 кг вона може похвалитися дальністю дії понад 6 км і швидкістю понад 1,5 Маха, що робить її ефективною зброєю для ураження різноманітних цілей з різних платформ, включаючи вертольоти, безпілотники та малі військово-морські судна. Її легка конструкція та можливість адаптації підкреслюють передові технології цього виду озброєння та придатність для сучасних бойових сценаріїв.