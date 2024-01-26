Міноборони України виграло суд у справі про «Львівський арсенал»

Міноборони відсудило у Львівського арсеналу понад 1,5 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

«24 січня 2024 року Північний апеляційний господарський суд залишив у силі рішення Господарського суду Києва від 26 вересня 2023 року про стягнення з ТОВ «Львівський арсенал» на користь Міноборони 1 340 465 698 гривень попередньої оплати, 90 683 623,06 гривень пені та 96 734 638 гривень штрафу за непостачання оплачених мін», – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що рішення набрало законної сили та підлягає примусовому виконанню.

Окрім цього, у провадженні Господарського суду міста Києва перебуває судова справа про додаткове стягнення на користь Міноборони з цього ж суб’єкта господарювання 163 486 435,74 грн неустойки за цим самим державним контрактом.

Вона була нарахована постачальнику за додатковий період прострочення виконання зобов’язань.

У рамках цієї справи накладено арешт на рахунки та інше рухоме та нерухоме майно, що належать «Львівському арсеналу».

Зазначена ухвала вже пред’явлена до органів Державної виконавчої служби України до виконання.