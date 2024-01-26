Суспільство

Міноборони України виграло суд у справі про «Львівський арсенал»

26 Січня 2024 19:01
читать на русском →
суд, міноборони

Міноборони відсудило у Львівського арсеналу понад 1,5 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

«24 січня 2024 року Північний апеляційний господарський суд залишив у силі рішення Господарського суду Києва від 26 вересня 2023 року про стягнення з ТОВ «Львівський арсенал» на користь Міноборони 1 340 465 698 гривень попередньої оплати, 90 683 623,06 гривень пені та 96 734 638 гривень штрафу за непостачання оплачених мін», – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що рішення набрало законної сили та підлягає примусовому виконанню.

Окрім цього, у провадженні Господарського суду міста Києва перебуває судова справа про додаткове стягнення на користь Міноборони з цього ж суб’єкта господарювання 163 486 435,74 грн неустойки за цим самим державним контрактом.

Вона була нарахована постачальнику за додатковий період прострочення виконання зобов’язань.

У рамках цієї справи накладено арешт на рахунки та інше рухоме та нерухоме майно, що належать «Львівському арсеналу».

Зазначена ухвала вже пред’явлена до органів Державної виконавчої служби України до виконання.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
26 Січня 2024 19:01

Міноборони України виграло суд у справі про «Львівський арсенал»
26 Січня 2024 16:49

Всі країни ЄС погодили допомогу Україні на €50 млрд – Шмигаль
26 Січня 2024 15:36

Вулицю Пушкінську у Харкові перейменували у Григорія Сковороди
26 Січня 2024 12:44

ЄС може позбавити Угорщину права голосу, якщо Орбан заблокує допомогу Україні – Politico
26 Січня 2024 11:54

Пісторіус анонсував нові пакети військової допомоги Україні
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
Віталій ПОРТНИКОВ

Правда перестане бути правдою, якщо її каже “погана” людина?
Ігор ЧЕРНЯК

За закон про цифровізацію в ЗСУ – окремий респект
Павло КАЗАРІН

Україна складатиме іспит, імʼя якому – мобілізація
Віталій ПОРТНИКОВ

Безугла закрила Раду
усі думки