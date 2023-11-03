Міноборони скоротило терміни постачання української техніки та зброї у війська

З 1 листопада Міністерство оборони України суттєво скоротило терміни постачання техніки та зброї до ЗСУ, тож нова зброя вітчизняного виробництва потраплятиме на фронт швидше.

Як повідомляється на сайті Міноборони, у період воєнного стану скорочується виробничий цикл, а також спрощується процес випробувань, що “істотно розв’язує руки виробникам”. Так, тепер саме виробник визначає, за якими технічними параметрами він здаватиме замовнику продукцію, а військові узгодять перелік параметрів (раніше – військові прописували в технічних умовах значний перелік цих параметрів).

“Ми скасували надмірні випробування зброї, які не пов’язані з підтвердженням її боєздатності, скоротили кількість всіляких перевірок на різних етапах виробництва, залишивши лише найдоцільніші, спрощуємо механізми постачання зброї та техніки у війська”, – наголосив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Запроваджені зміни також дадуть змогу військам отримувати нові зразки ОВТ швидше. Раніше, наприклад, щоб забезпечити гарантійний термін зберігання (для зброї це 10 років), новому зразку ОВТ потрібно було пройти прискорені кліматичні випробування впродовж шести місяців, а подекуди й року, щоб визначити, чи буде він працездатний протягом 10 років.

“Ця вимога зараз скасовується. Адже в багатьох випадках виробник чітко розуміє, що немає жодної необхідності зберігати цей зразок протягом 10 років, бо він одразу з конвеєра йде на фронт. Отже, ці показники терміну зберігання ніяк не впливають на якість застосування зразка”, – пояснили у відомстві.

Наголошується також, що ЗСУ та Міністерство оборони наполягатимуть на підтвердженні лише трьох чинників: ефективності зразка техніки, його безпечності для особового складу та надійності в експлуатації. Виробник бере на себе повну відповідальність за якість виготовленої зброї, обсяг необхідних випробувань і всі ризики, пов’язані з постачанням цієї зброї до ЗСУ.