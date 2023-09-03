Міноборони розширило межі придатності до служби

Міноборони змінило наказ про ВЛК, розширивши межі придатності до служби.

Тепер слова та цифри “за винятком статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в” з Положення виключено, тобто за “спірними” статтями придатними визнаватимуть всіх:

2-в – клінічно вилікуваний туберкульоз;

4-в – вірусні гепатити з незначним порушенням функцій;

5-в – безсимптомне носійство ВІЛ;

12-в – повільно прогресуючі та непрогресуючі з незначними порушеннями функцій та рідкими загостреннями анемії, порушення згортання крові, пурпура, геморагічні стани, інші хвороби крові та кровотворних органів, деякі порушення із залученням імунного механізму.

13-в – хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій;

14-в – легкі короткотривалі хворобливі прояви психічних розладів;

17-в – невротичні, пов’язані із стресом і соматоформні розлади при помірно виражених, короткотривалих проявах, з астенічним станом;

21-в – повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи з незначними порушеннями функцій;

22-в – епізодичні та пароксизмальні розлади, крім епілепсії, з незначними порушеннями функцій органів і систем.

Щодо обмежено придатних, то відтепер одночасно з постановою про обмежену придатність до військової служби ВЛК має приймати постанову про придатність військовослужбовця до служби за конкретною військовою спеціальністю (ВОС).

У разі визнання військовослужбовця непридатним до служби за військовою спеціальністю, командир частини перед переміщенням військовослужбовця на іншу посаду може направити його на ВЛК для визначення придатності до служби за новою військовою спеціальністю.

При цьому, згідно з наказом Міноборони, підвищать вимоги до персонального складу ВЛК. Насамперед, всі ВЛК підпорядкують центральній військово-лікарській комісії, а та у свою чергу підзвітна Військово-медичному департаменту Міноборони.

Для тимчасових ВЛК з’явилася вимога, щоб їх очолював лікар, який має досвід не менше 3 років роботи у складі військово-лікарських комісій або пройшов підготовку з питань військово-лікарської експертизи.

І ще.

Наразі дані про стан здоров’я громадян братимуться з електронної системи охорони здоров’я.

Зокрема, ВЛК будуть вимагати інформацію у сімейних лікарів або лікарів, з якими підписано декларацію – про наявність діагнозів у допризовників, призовників та військовозобов’язаних. Такі запити ТЦК робитимуть щорічно, перед проведенням приписки до призовних дільниць.

Також у соціальних службах та органах соцзахисту буде запитуватись інформація про інвалідність осіб, а медзаклади передаватимуть до ТЦК та СП дані осіб, які за останні півроку хворіли на вірусний гепатит, черевний тиф, паратиф, дизентерію, інші інфекційні захворювання.