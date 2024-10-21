Суспільство

Міноборони розпочало комплексний перегляд специфікацій речового майна військовослужбовців
21 Жовтня 2024 21:16
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міноборони
Новий український полегшений бронежилет / Фото: Міноборони

Міністерство оборони України розпочало комплексний перегляд специфікацій речового майна військовослужбовців.

Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков повідомив, що сучасні умови ведення війни потребують постійного вдосконалення, тому Міноборони працює над тим, щоб військові отримували найкраще забезпечення, яке відповідає викликам на полі бою.

“‎Ми активно дослухаємося до думок самих військових, щоб глибше зрозуміти їхні реальні потреби. Нещодавно провели зустрічі з представниками Сил безпілотних систем, снайперами, марксменами та бойовими пілотами. Це лише початок – попереду консультації з іншими родами військ”‎, – зазначив Кліменков.


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