Суспільство

Міноборони розгортає нову систему обліку військових
12 Лютого 2025 17:48
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Воїни ЗСУ / Фото: 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу
Воїни ЗСУ / Фото: 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу

В Україні запускають нову систему для обліку військовослужбовців, яка отримала назву “Імпульс”. Розробка має значно спростити роботу командирам та стройовим частинам, повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв’ю Мілітарному.

Основна мета “Імпульсу” — створення комплексної бази даних для кожного військовослужбовця. Вона включатиме інформацію про звання, спеціальність, нагороди, сертифікати, закріплене майно та інші важливі дані.

Командири матимуть змогу отримувати оновлену інформацію про підрозділ у реальному часі, включаючи чисельність особового складу, наявність бійців на місці чи в відрядженні, а також історію призначень на посади.

Окрім того, система “Імпульс” буде інтегрована з речовою службою, що дозволить ефективно відстежувати майно, закріплене за кожним військовим. Важливою частиною також стане модуль морально-психологічного забезпечення, який дозволить краще оцінювати стан особового складу.

Загалом, система “Імпульс” орієнтована на оптимізацію та спрощення управлінських процесів у Збройних силах України.


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