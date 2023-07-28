Кримінал

Міноборони РФ звинуватило Україну в ракетному ударі по Таганрогу

28 Липня 2023 17:33
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вибух

Міноборони Росії заявило, що «київським режимом» здійснена «терористична атака» по житловій інфраструктурі Таганрога.

У заяві відомства йдеться, що удару було завдано «переобладнаної в ударний варіант» зенітної ракети комплексу ППО С-200. Російська система ППО виявила та перехопила українську ракету у повітрі, її уламки впали на територію міста.

«Внаслідок вчиненого київським режимом теракту пошкоджено декілька будівель, а також постраждали серед мирних жителів», — заявили у відомстві.

Перші повідомлення про вибух у Таганрозі з’явилися в районі 16:15 . Незабаром губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив , що в центрі Таганрога в провулку Лермонтовському «імовірно вибухнула ракета». За його даними, епіцентр вибуху припав на територію Таганрозького художнього музею. В результаті зруйновано стіну музею, покрівлю, гаражі та господарські споруди.

Постраждали 15 людей. Голубєв повідомив, що до медустанов доставлено дев’ять осіб, їх стан оцінюється як середнього та легкого ступеня тяжкості.


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