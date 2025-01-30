Міноборони пришвидшить надання статусу УБД

Міноборони вдосконалює процедуру надання відомостей про участь військовослужбовців у бойових діях. Тепер статус учасника бойових дій (УБД) надаватиметься протягом п’яти днів.

Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

“Відтепер це відбуватиметься засобами Єдиного державного реєстру ветеранів війни і щонайбільше протягом пʼяти днів від початку дії бойового розпорядження. Для цього у військових частинах, установах та організаціях, які виконують бойові завдання в районах ведення воєнних дій, будуть призначатися спеціальні уповноважені особи”, – йдеться у повідомленні.

Вищезгадані уповноважені особи будуть вносити до реєстру ветеранів дані про військових, що безпосередньо беруть участь у відсічі збройної агресії РФ, протягом п’яти днів з дня початку бойового розпорядження.