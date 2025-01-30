Суспільство

Міноборони пришвидшить надання статусу УБД
30 Січня 2025 19:47
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Посвідчення учасника бойових дій / Фото: Міноборони
Посвідчення учасника бойових дій / Фото: Міноборони

Міноборони вдосконалює процедуру надання відомостей про участь військовослужбовців у бойових діях. Тепер статус учасника бойових дій (УБД) надаватиметься протягом п’яти днів.

Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

“Відтепер це відбуватиметься засобами Єдиного державного реєстру ветеранів війни і щонайбільше протягом пʼяти днів від початку дії бойового розпорядження. Для цього у військових частинах, установах та організаціях, які виконують бойові завдання в районах ведення воєнних дій, будуть призначатися спеціальні уповноважені особи”, – йдеться у повідомленні.

Вищезгадані уповноважені особи будуть вносити до реєстру ветеранів дані про військових, що безпосередньо беруть участь у відсічі збройної агресії РФ, протягом п’яти днів з дня початку бойового розпорядження.


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