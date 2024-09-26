Міноборони пропонує дозволити призовникам ставати на військовий облік онлайн

У Міністерстві оборони України розроблено законопроєкт, що дозволяє українцям призовного віку ставати на військовий облік онлайн за допомогою засобів електронної ідентифікації.
Відповідний проєкт закону, розроблений в оборонному відомстві, схвалив Кабінет Міністрів, повідомляє Міноборони.
Планується ліквідувати комісії для взяття на такий облік та скасувати проходження медичного огляду під час взяття громадян на військовий облік.
Передбачається, що громадяни, які здобувають вищу освіту, будуть проходити медичний огляд перед практичними заняттями базової загальновійськової підготовки.
Основні пропозиції:
- дозволити ставати на військовий облік призовників та уточнювати персональні дані через електронну ідентифікацію у сервісі “Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста”
- ліквідувати комісії для взяття на військовий облік призовників
- скасувати проходження медичного огляду під час взяття громадян на військовий облік
- уточнити положення щодо військового обліку жінок, які виявили бажання проходити базову військову службу.