Міноборони повідомило про виплату понад 120 мільйонів додаткової винагороди людям, які не брали участі у бойових діях 

Понад 123 мільйони гривень додаткової винагороди виплатили людям, які не брали участі у бойових діях та не виконували бойових завдань. Наразі триває робота над внесенням змін у правила нарахування винагороди військовим.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

“Служба внутрішнього аудиту Міноборони з’ясувала, що чинні правила дозволяють командирам своїх військових частин надто вільно тлумачити терміни “бойові дії” та “бойове (спеціальне) завдання” і виплачувати додаткову винагороду на розсуд”, – кажуть в Мінобороні.

В одному з випадків, військовослужбовцям понтонно-мостової роти, які виконували завдання в Київській області, виплатили щомісячну додаткову винагороду в розмірі 100 тисяч гривень.

“Це несправедливо, коли доплату за бойові отримують ті, хто не під прямим вогнем або не підтримує тих, хто під прямим вогнем. Маніпуляції ви показуєте, прогалини для зловживань закриваємо”, – наголосив заступник Міністра оборони Юрій Джигір.

Наразі Міністерство оборони консультується з Генеральним штабом ЗСУ, щоб додаткові винагороди отримували лише ті, хто виконує бойові завдання та бере участь у бойових діях.