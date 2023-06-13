Міноборони повідомило про мінування окупантами гідротехнічних споруд

У Херсонській та Запорізькій областях є загроза підриву гідротехнічних споруд. Таким чином окупанти прагнуть завадити наступу ЗСУ.

Збройні сили України продовжують контрнаступ на тимчасово окуповані території. З метою перешкоджання просуванню військових, окупанти замінували велику кількість гідротехнічних споруд Запорізької та Херсонської областей.

Про це під повідомив представник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони України майор Владислав Дудар під час круглого столу в Military Media Center.

“Вони зараз щодня підривають у різних населених пунктах малі гідротехнічні споруди”, – сказав Дудар.

Він також додав, що наслідки цих дій наразі не є масштабними, від кожного такого підриву страждають сільськогосподарські угіддя одного-двох селищ, але це відбувається регулярно.

Нагадаємо, за тиждень Україна повернула контроль над 90 кв. км своєї території.