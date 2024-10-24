Техно

Міноборони напрацювало модель цифрової реформи ВЛК
24 Жовтня 2024 20:10
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Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко поінформувала, що модель цифрової реформи військово-лікарської комісії (ВЛК) вже напрацьована.

Про це посадовиця розповіла на брифінгу, передає “Суспільне”.

За словами Черногоренко, військовозобов’язаним та військовослужбовцям хочуть надати можливість отримати медичний висновок в будь-якій лікарні. В електронному вигляді він потрапить в систему Міноборони, а далі у ВЛК буде можливість ухвалити адміністративне рішення.

Відповідаючи на запитання журналістів посадовиця сказала, що модель цифрової ВЛК вже надана на розгляд уряду. Вона пояснила, що наразі розробляється проєкт змін до нормативно-правових актів, а діджитал-команда оборонного відомства “готова швидко реалізувати функціонал”.


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