Міноборони напрацювало модель цифрової реформи ВЛК

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко поінформувала, що модель цифрової реформи військово-лікарської комісії (ВЛК) вже напрацьована.

Про це посадовиця розповіла на брифінгу, передає “Суспільне”.

За словами Черногоренко, військовозобов’язаним та військовослужбовцям хочуть надати можливість отримати медичний висновок в будь-якій лікарні. В електронному вигляді він потрапить в систему Міноборони, а далі у ВЛК буде можливість ухвалити адміністративне рішення.

Відповідаючи на запитання журналістів посадовиця сказала, що модель цифрової ВЛК вже надана на розгляд уряду. Вона пояснила, що наразі розробляється проєкт змін до нормативно-правових актів, а діджитал-команда оборонного відомства “готова швидко реалізувати функціонал”.