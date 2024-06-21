З початку 2024 року Міноборони через Prozorro закупило дронів на 2,5 млрд грн. Це понад 40% від загальної суми угод на безпілотники у конкурентних закупівлях на платформи.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

У середньому на закупівлях дронів DJI Mavic 3E та 3T змагалися по 4 учасники.

“Для нас була важлива не лише максимальна ефективність при закупівлях дронів, у зв’язку з чим ми використовували систему Prozorro, а й забезпечити надійне постачання. У результаті ми провели 94 тендери на невеликі партії “мавіків”, і, за підсумками конкурентних торгів, постачальниками стали 18 компаній”, – зазначила директорка “Агенції оборонних закупівель” Марина Безрукова.

Вона також додала, що ці заходи спрямовані на забезпечення українських військових необхідною технікою для виконання завдань на фронті, одночасно забезпечуючи економію та ефективне використання державних коштів.