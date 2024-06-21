Економіка

Міноборони через Prozorro закупило дронів на 2,5 млрд грн
21 Червня 2024 18:50
читать на русском →
міноборони
Ілюстративне фото / Суспільне

З початку 2024 року Міноборони через Prozorro закупило дронів на 2,5 млрд грн. Це понад 40% від загальної суми угод на безпілотники у конкурентних закупівлях на платформи.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

У середньому на закупівлях дронів DJI Mavic 3E та 3T змагалися по 4 учасники.

“Для нас була важлива не лише максимальна ефективність при закупівлях дронів, у зв’язку з чим ми використовували систему Prozorro, а й забезпечити надійне постачання. У результаті ми провели 94 тендери на невеликі партії “мавіків”, і, за підсумками конкурентних торгів, постачальниками стали 18 компаній”, – зазначила директорка “Агенції оборонних закупівель” Марина Безрукова.

Вона також додала, що ці заходи спрямовані на забезпечення українських військових необхідною технікою для виконання завдань на фронті, одночасно забезпечуючи економію та ефективне використання державних коштів.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
21 Червня 2024 20:21

Нідерланди спільно з і ще однією країною передадуть Україні ЗРК Patriot
21 Червня 2024 20:37

На фронті відбулося 99 боєзіткнень, третина з них – на Покровському напрямку, – Генштаб
21 Червня 2024 20:03

Україна обмежує в’їзд громадян Ізраїлю
21 Червня 2024 19:36

Україна отримає перший транш від заморожених активів РФ до кінця літа – Домбровскіс
21 Червня 2024 18:03

Українська збірна вирвала вольову перемогу над Словаччиною на Євро-2024
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
Юрій БІРЮКОВ

Скрепы — наше всё
Костянтин НЕМІЧЕВ

Що по Харкову?
Віталій ПОРТНИКОВ

Путін усе “розуміє”?
Юрій ЛУЦЕНКО

Нас чекають гарячі бої аж до зміни погоди. Кліматичної і політичної
Дмитро ЯРОШ

Поділюсь з вами “сокровенним”…
усі думки