Суспільство

Мінкульт закликає по-новому називати “Батьківщину-матір”

27 Серпня 2023 20:12
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пам'ятник

Виконувач обов’язків міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв заявив, що офіційного рішення про перейменування “Батьківщини-матері” ще немає, проте закликав українців уже називати монумент “Україна-мати”.

“Рішення про перейменування ще немає. Поки що оперуємо старими назвами монумента і музею. У вживанні бажано віддавати перевагу новій назві. Сподіваюся, незабаром відбудеться і формальне перейменування”, – сказав він агентству “Інтерфакс-Україна”.

Перейменування “Батьківщини-матері” анонсував наприкінці липня Юрій Савчук – директор Національного музею історії України у Другій світовій, на території якого розміщений монумент. Відповідне рішення передала на затвердження мінкульту вчена рада музею, сподіваючись, що його погодять до Дня незалежності України 24 серпня.

Цього не сталося. Зате до Дня незалежності на щиті “Батьківщини матері” радянський герб замінили на тризуб.


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