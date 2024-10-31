Політика

Мінкульт відкинув рекомендацію Єврокомісії закрити телемарафон
31 Жовтня 2024 09:57
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Голова Міністерства культури України Микола Точицький заявив, що “взяв до уваги” рекомендації Єврокомісії щодо марафону “Єдині новини”. Проте додав, що телемарафон матиме підтримку держави до кінця воєнного стану.

Про це повідомляє пресслужба Мінкульту.

“Ми вже розпочали шлях змін: крок за кроком забезпечуємо доступ кожного громадянина до публічної інформації та активно залучаємо ресурси міжнародних партнерів, щоб підтримати відновлення українських медіа. Рекомендації Єврокомісії щодо марафону “Єдині новини” також взяті до уваги. Держава планує припинити підтримку марафону після  завершення воєнного стану, зосередившись на сталому розвитку медіаінфраструктури. Адже наша мета – створити простір для правди й свободи слова, і ця робота продовжується щодня”, – наголосив Точицький.

В Європейській комісії рекомендують українській владі переглянути доцільність збереження марафону “Єдині новини”.

“У 2023 році український уряд інвестував державні кошти в проєкт телевізійного марафону. Необхідно проаналізувати, чи є це найкращою платформою для забезпечення вільного обміну поглядами між українцями”, – наголошується у звіті.


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