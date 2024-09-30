Політика

Міністр Сибіга вирушив до Угорщини на переговори
30 Вересня 2024 09:36
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мзс, Угорщина
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга / Фото: Facebook/Andrij Sybiha

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга вирушив з робочим візитом до Угорщини.

Як повідомляє пресслужба МЗС, у Будапешті Сибіга  проведе двосторонні переговори з угорським колегою Петером Сійярто.

“Ключовими темами обговорення стануть розвиток добросусідських відносин, реалізація спільних проєктів, зокрема у сферах економіки, прикордонної інфраструктури, захисту прав національних меншин, просування до вступу України в ЄС та НАТО, Формула миру як шлях до справедливого завершення російської агресії”, – йдеться у повідомленні.


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