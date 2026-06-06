Міністр оборони Польщі після зустрічі з Будановим висунув вимоги через рішення щодо УПА

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив про зустріч із начальником Головного управління розвідки Міноборони України Кирилом Будановим, яка відбулася 6 червня в Польщі.

Після переговорів глава польського оборонного відомства заявив у соцмережі X, що Польща та Україна є партнерами у питаннях безпеки, однак історичні питання потребують відвертого діалогу.

За словами Косіняка-Камиша, під час зустрічі він чітко озвучив польські очікування щодо рішення про присвоєння одному з українських військових підрозділів імені УПА.

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«Пам’ять про жертв Волині не підлягає переговорам. Є межі, які не можна переходити», — написав польський міністр.

Раніше Косіняк-Камиш опублікував відеозвернення до українців та української влади із закликом переглянути рішення про присвоєння підрозділу Сил спеціальних операцій назви «Героїв УПА».

Станом на момент публікації Кирило Буданов публічно не коментував зустріч із міністром оборони Польщі та заяви польської сторони щодо цього питання.