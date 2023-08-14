Суспільство

Міністр цифрової трансформації оголосив збір на дрони-камікадзе

14 Серпня 2023 11:00
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бпла, збір коштів

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив про збір 235 мільйонів гривень на 10 000 дронів-камікадзе.

Про це Федоров повідомив в Telegram.

“Починаємо операцію “Єдність”! UNITED24, Повернись живим та monobank об’єднують зусилля, щоб зібрати 235 мільйонів гривень на 10 000 дронів-камікадзе”.

За словами міністра, FPV-дрони придбають за кордоном, а в Україні їх доукомплектують бойовими частинами на 57 млн грн: “Саме ці дрони зараз потрібні на фронті. Саме вони змінюють хід подій”.

Кожен, хто зробить внесок, має шанс отримати платинову картку mono, зустріч з амбасадорами UNITED24, військові артефакти від ПЖ.

У фандрейзинговій платформі наголосили, що це перший збір за час війни, в якому разом беруть участь United24, “Повернись живим” та monobank.


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