Суспільство

Мінінтеграції: Близько 4 тисяч прийомних дітей опинилися в окупації

25 Грудня 2023 16:13
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депортація, діти

Близько чотирьох тисяч прийомних дітей опинилися на тимчасово окупованих територіях України або депортовані на територію Російської Федерації. Про це повідомило міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

“Наразі близько 4 тисяч прийомних дітей опинилися на ТОТ або були депортовані на територію РФ”, – йдеться у повідомленні відомства.

У міністерстві зазначили, що органи опіки та піклування не можуть забезпечити належний контроль за умовами проживання та виховання цих дітей, неможливо також відстежувати їх ймовірне подальше переміщення.

Крім того, із багатьма сім’ями, на вихованні яких перебувають діти, на сьогодні втрачено зв’язок, тому доля дітей є невідомою.

Зважаючи на це, український уряд нещодавно затвердив зміни, які стосуються повноважень керівників районних державних адміністрацій та виконавчих органів місцевих рад. Тепер вони мають подавати до Національної поліції заяви щодо розшуку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яких примусово перемістили на територію Росії або які залишилися на тимчасово окупованих територіях, або з якими відсутній зв’язок.


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