Економіка

Мінімальна зарплата в 2024 році зросте до 8 тисяч – Шмигаль

29 Вересня 2023 19:00
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зарплатня

Мінімальна зарплата в Україні в 2024 році зросте до 8 тисяч гривень, також планується індексація пенсій.

Про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“У березні 2024 року проведемо ще одну чергову індексацію (пенсій). Наступного року також заплановано збільшення мінімальної заробітної плати до 8 тисяч гривень”, – сказав очільник Кабміну.

Він наголосив, що уряд жодного місяця не затримував виплати пенсій, соціальних допомог, пільг та субсидій. Та за час великої війни було проведено вже дві індексації пенсійних виплат.

Також Шмигаль додав, що тарифи на комунальні послуги до кінця опалювального сезону не зростатимуть. При цьому планується збільшення бюджету на субсидії.


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