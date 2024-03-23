Економіка

Міненерго: У Харкові залишаються без світла 260 тисяч абонентів

23 Березня 2024 14:54
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електропостачання
Наслідки атаки рф на енергосистему України / Фото Міненерго

Українські енергетики відновлюють електропостачання після завданого 22 березня масованого російського удару по інфраструктурі, повідомляє Міністерство енергетики України 23 березня.

За цими даними, повністю відновлене електропостачання в Кривому Розі та на Одещині, а в Харкові заживили ще 50 тисяч абонентів.

«У місті Харків залишаються без світла 260 тисяч абонентів. Тривають роботи з відновлення. У Хмельницькій області усі споживачі з напругою. Але якщо споживання електроенергії різко зростатиме, можливе застосування тимчасових обмежень», – ідеться в повідомленні.

Президент України Володимир Зеленський також відзначив, що «найскладніше досі у Харкові». «Продовжується підключення до електрики побутових споживачів. Темп максимальний із можливого зараз», – написав глава держави в телеграм-каналі.

Рятувальники повідомляють, що у Харкові протягом доби близько 16,5 тисячі людей знайшли допомогу в 149 «пунктах незламності». «Люди приходять сюди, щоб підзарядити гаджети, перепочити та зігрітися», – вказано в повідомленні.

У ніч і вранці 22 березня російські війська завдали чергового удару по Україні, у Міненерго зазначили, що це найбільш масована атака по українській енергетиці за останній час.


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