Міненерго: У Харкові залишаються без світла 260 тисяч абонентів

Українські енергетики відновлюють електропостачання після завданого 22 березня масованого російського удару по інфраструктурі, повідомляє Міністерство енергетики України 23 березня.

За цими даними, повністю відновлене електропостачання в Кривому Розі та на Одещині, а в Харкові заживили ще 50 тисяч абонентів.

«У місті Харків залишаються без світла 260 тисяч абонентів. Тривають роботи з відновлення. У Хмельницькій області усі споживачі з напругою. Але якщо споживання електроенергії різко зростатиме, можливе застосування тимчасових обмежень», – ідеться в повідомленні.

Президент України Володимир Зеленський також відзначив, що «найскладніше досі у Харкові». «Продовжується підключення до електрики побутових споживачів. Темп максимальний із можливого зараз», – написав глава держави в телеграм-каналі.

Рятувальники повідомляють, що у Харкові протягом доби близько 16,5 тисячі людей знайшли допомогу в 149 «пунктах незламності». «Люди приходять сюди, щоб підзарядити гаджети, перепочити та зігрітися», – вказано в повідомленні.

У ніч і вранці 22 березня російські війська завдали чергового удару по Україні, у Міненерго зазначили, що це найбільш масована атака по українській енергетиці за останній час.