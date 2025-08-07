        Техно

        Мінцифра створює державну інфраструктуру для штучного інтелекту

        Федір Олексієв
        7 Серпня 2025 10:26
        Мінцифра оголосило про запуск першої державної інфраструктури для створення та масштабування продуктів на основі штучного інтелекту в Україні — проєкту AI Factory.

        Як зазначають у міністерстві, платформа включатиме:

        • технічне обладнання для роботи ШІ-сервісів: обчислювальні кластери, сервери, сховища даних
        • програмне забезпечення для тренування моделей і підготовки даних
        • інструменти для роботи з даними та інтеграції сервісів з реєстрами
        • навчальні програми для фахівців, що працюватимуть з AI-рішеннями

        AI Factory стане базою для ключових державних ШІ-сервісів. Першим із них буде ШІ-помічник у “Дії”, далі інфраструктуру використають для створення ШІ-вчителя в застосунку “Мрія”, а також для оборонних, медичних і наукових проєктів.

        “Запуск AI Factory — крок до технологічного суверенітету та цифрової безпеки України. Це початок розвитку власної незалежної AI-екосистеми, де рішення створюються в Україні для українців”, – наголосили у відомстві.


