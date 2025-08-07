Мінцифра створює державну інфраструктуру для штучного інтелекту

Мінцифра оголосило про запуск першої державної інфраструктури для створення та масштабування продуктів на основі штучного інтелекту в Україні — проєкту AI Factory.

Як зазначають у міністерстві, платформа включатиме:

Реклама

технічне обладнання для роботи ШІ-сервісів: обчислювальні кластери, сервери, сховища даних

програмне забезпечення для тренування моделей і підготовки даних

інструменти для роботи з даними та інтеграції сервісів з реєстрами

навчальні програми для фахівців, що працюватимуть з AI-рішеннями

AI Factory стане базою для ключових державних ШІ-сервісів. Першим із них буде ШІ-помічник у “Дії”, далі інфраструктуру використають для створення ШІ-вчителя в застосунку “Мрія”, а також для оборонних, медичних і наукових проєктів.

“Запуск AI Factory — крок до технологічного суверенітету та цифрової безпеки України. Це початок розвитку власної незалежної AI-екосистеми, де рішення створюються в Україні для українців”, – наголосили у відомстві.