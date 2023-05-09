Мета Кремля – знищення української ідентичності на територіях, окупованих Росією – Bloomberg

На думку представників європейської розвідки, за лінією фронту російські сили намагаються зробити так, щоб захоплена територія ніколи більше не могла бути включена до складу України. Про це пише Bloomberg.

Російська стратегія включає культурні та демографічні зрушення за допомогою насильства, економічного примусу, заміни місцевого населення та знищення української ідентичності в районах.

Багато груп російськомовного населення було переселено, тоді як проукраїнськи налаштовані люди були ув’язнені або змушені виїхати, корінне татарське населення в Криму зіткнулося з обмеженнями на використання своєї мови, а їхні політичні інститути були заборонені.

Путін провів незаконні референдуми у вересні у чотирьох регіонах, щоб закріпити владу Росії над частиною України, та переселив тисячі українських дітей до Росії.

Європейські чиновники висловлюють побоювання щодо того, наскільки важко Україні керуватиме деокупованими регіонами після скількох місяців російського впливу, спрямованого на підтримку Кремля.

За словами чиновників, акцент на індоктринації українських дітей російською пропагандою демонструє довгострокові плани Кремля щодо цих територій.

Москва також пропонує росіянам фінансові стимули для переїзду до нових регіонів замість депортованих українців. На українців, які ще живуть на територіях, чиниться тиск з метою змусити їх прийняти російські паспорти.

Жителів приєднаних районів Херсонської області попередили, що всіх, хто не прийме паспорта до червня, буде депортовано, а їхнє майно конфісковано.

Росіяни також призвали українських чоловіків до армії та змусили їх воювати зі своїм власним народом.

Деякі українські діти перебувають у російських таборах, де їм прищеплюють російську культуру та історію.

Ситуація в Україні свідчить про малу зацікавленість Путіна у переговорах щодо захоплених територій.