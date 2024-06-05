Суспільство

Мешканка Херсона вкусила правоохоронця, який разом з ТЦК перевіряв документи її сина

5 Червня 2024 10:52
херсон, тцк
Ілюстративне фото / Getty Images

60-річна жінка вкусила за руку правоохоронця, який разом з представниками ТЦК перевіряли документи її 23-річного сина.

Про це повідомляє поліція Херсонської області.

Зазначається, що близько опівдня 4 червня на території ринку в Корабельному районі Херсона поліцейські спільно з представниками ТЦК та СП здійснювали заходи з документування адміністративних правопорушень. Один із чоловіків відмовився надавати будь-які документи, що підтверджували б його особу, та став поводитись агресивно. 

У цей момент, за даними поліції, перешкоджаючи поліцейським перевірити документи 23-річного сина, жінка вкусила за руку поліцейського. Користуючись моментом, чоловік втік.

“Чоловік за віком і так не підлягає мобілізації, але 60-річна мати тепер нестиме кримінальну відповідальність за напад на поліцейського”, – додали правоохоронці.

За фактом нападу на поліцейського розпочато провадження за ч. 2 ст. 345 “Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків” Кримінального кодексу України.


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