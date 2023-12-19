Кримінал

Мертвого Киву викликали у суд

19 Грудня 2023 15:31
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На сайті Офісу генерального прокурора з’явилася повістка про виклик колишнього народного депутата від забороненої «Опозиційної платформи за життя», зрадника Іллі Киви. Однак відомо, що він був ліквідований.

Про це вказано на сайті Офісу генпрокурора.

У документі вказана дата його створення — 13 грудня цього року. Ківу викликають у Личаківський районний суд Львова як обвинуваченого у кримінальному провадженні.

Ексдепутата Іллю Киву заочно засудили до 14 років ув’язнення з конфіскацією майна у справі про держзраду та посягання на територіальну цілісність України. Вирок виніс Личаківський райсуд Львова, який розглядав справу заочно.


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